Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi heyetini kabul etti - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Şeriat Akademisi hakim ve savcılarından oluşan heyeti kabul etti. Kabulde, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ve yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Yargıtay'ın işleyişi hakkında bilgilendirme yapılan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da hazır bulundu.

13.02.2024 15:45  Güncelleme: 16:12
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Pakistan Şeriat Akademisi hakim ve savcılarından oluşan heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akarca, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistanlı heyeti ağırladı.

Ziyarette, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk yargı sistemi ve Yargıtay'ın işleyişi hakkında bilgilendirmede bulunulan kabulde, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Kaynak: AA

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