Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sırbistan Ombudsmanı Zoran Pasalic ile görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sırbistan Ombudsmanı Zoran Pasalic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.