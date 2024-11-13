Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Kerkez, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Zeydan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Heyetler arası görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra yargı alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Yargıtay Başkanı'ndan Irak Heyetine Ziyaret - Son Dakika
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