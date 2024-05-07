Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca\'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday, seçilme yeterliliğini sağlayamadı. 32. tur oylamasında Akarca 86 oy alırken, diğer adaylar Ömer Kerkez 118 oy ve Muhsin Şentürk 103 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kaydedilirken, 1 boş oy kullanıldı ve 11 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimler devam edecek.

07.05.2024 11:03  Güncelleme: 11:04
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 32. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 31 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 32. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 86, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 118, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 103 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 33. tur oylamasıyla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresi dolmasıyla başkanlık seçimleri sonuçsuz kaldı - Son Dakika

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