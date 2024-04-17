Yargıtay Başkanlığı Seçimi 20. Turda Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 20 tur geride bırakıldı ve sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçimine 24 Nisan Çarşamba günü, 21. turla devam edilecek.
Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bu yana devam ediyor. Seçimin bugün yapılan 2 turundan da sonuç çıkmadı ve 20 tur geride kaldı.
Yargıtay Başkanlığı seçimine 24 Nisan Çarşamba günü, 21. turla devam edilecek. Seçim, 24 Nisan'da sonuçlanmadığı takdirde üç tur yapılacak. Başkanlık seçimi sonuçlanmadığı takdirde, 25 Nisan Perşembe günü iki tur yapılacak şekilde devam edecek.
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