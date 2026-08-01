Yargıtay, Çocukları Öldüren Sanığın Cezasını Bozdu - Son Dakika
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Yargıtay, Çocukları Öldüren Sanığın Cezasını Bozdu

Yargıtay, Çocukları Öldüren Sanığın Cezasını Bozdu
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Yargıtay, Tahsin Ünsür'ün akıl sağlığı raporu olmadan mahkumiyetini geçersiz kıldı.

ANKARA'da çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı komşusu Hamdi Turgut (41) ile eşi, annesi ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle öldüren Tahsin Ünsür'e (75) yerel mahkeme tarafından 4'ü ağırlaştırılmış, 5 kez müebbet hapis cezası verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetinin sağlık kurulu raporuyla belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Kader Apartmanı'nda 22 Kasım 2023'te meydana gelen olayda; Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, evindeki pompalı tüfeği alıp Hamdi Turgut, annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'u (11) ateş ederek öldürdü. Ailenin otizmli oğlu E.T. (8) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınıp tutuklanan Tahsin Ünsür, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Tahsin Ünsür, Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'a yönelik 'Çocuğu kasten öldürmek', Behiye Turgut ile Sunay Turgut'a yönelik 'Kadına karşı kasten öldürmek' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Hamdi Turgut'a yönelik 'Kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Böylece sanık hakkında toplam 4'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 5 kez müebbet hapis cezası verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi de istinaf başvurularını esastan reddedip, kararı hukuka uygun buldu.

YARGITAY: AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINMALI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanığın yargılama boyunca olay sırasında cinnet geçirdiğini savunduğunu, ayrıca apartman yöneticisinin de sanığın daha önce kendisine 'Benim deli raporum var' dediğine ilişkin beyanda bulunduğunu belirtti. Daire, bu iddialar karşısında sanığın olay tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında akıl hastalığının bulunup bulunmadığının, işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ya da davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden, tam teşekküllü bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinden ya da üniversitelerin ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalından sağlık kurulu raporu alınmadan hüküm kurulmasının eksik inceleme niteliğinde olduğu ifade edildi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, eksik inceleme ve suç vasfına ilişkin bu gerekçelerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinin kararını oy birliğiyle bozdu. Dosya, sanığın akıl sağlığına ilişkin sağlık kurulu raporu aldırılarak yeniden karar verilmesi için Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Yargıtay, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay, Çocukları Öldüren Sanığın Cezasını Bozdu - Son Dakika

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