Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ile görüştü

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib ve beraberindeki heyetle görüştü.

Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı Suud Bin Abdullah Almujib, Şahin'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasındaki görüşmede, Şahin ve konuk Başsavcı, iki ülke başsavcılıkları arasında mutabakat zaptı imzalanması ile İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği'nin kurulması konularını ele aldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Şahin, İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliğinin kurulmasına ilişkin hazırlanan taslak metni Suudi yetkililere sunduklarını söyledi.

Başsavcı Şahin, "Nisan ya da mayıs ayı gibi mutabakat zaptı ve İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği'nin kurulmasına ilişkin adım atmış olacağız." dedi.

Suudi Arabistan heyetinin de konuya olumlu yaklaştığını dile getiren Bekir Şahin, "Görüşmede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız tavırlar ve Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İslam ülkelerinin birliği için bir araya gelmenin önemine vurgu yaptım. Kendisi de bunun yerinde olacağını düşünüyor. Birliğin kurulması konusunda ciddi bir adım atmış olacağız." diye konuştu.