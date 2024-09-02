Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırı Sonrası Tutuklama - Son Dakika
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Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırı Sonrası Tutuklama

Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıyla ilgili olarak adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Saldırı anında İşçimen'i darbettiği belirlenen ve henüz yakalanamayan E.G. hakkında da soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 17:48
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Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği tespit edilen ve soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan firari şüpheli E.G'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Yönelik Saldırı Sonrası Tutuklama - Son Dakika

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