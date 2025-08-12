Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar

Yargıtay\'dan Boşanma Davasında Önemli Karar
12.08.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koca, eşine hakaret nedeniyle kusurlu bulunarak 240 bin TL tazminat ve yoksulluk nafakası ödeyecek.

YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, eşine hakaret eden kocayı boşanma davasında kusurlu bularak, kadına 120'şer bin TL maddi ve manevi tazminat ile 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ödenmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.

Boşanma davası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında açıldı. Daha önceki boşanma talebi reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını ileri sürerek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu. Davalı kadın ise eşinin kendisine 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

MAHKEME, ERKEĞİ TAM KUSURLU BULDU

Ereğli Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergilediği, hakaret ederek aile birliğinin temelini sarstığı tespitinde bulundu. Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek isterken, erkeğin hakaret ederek, "Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden" diyerek tepki gösterdiği, bunun üzerine kadın ve çocuğun ortak konutu terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Toplum içinde erkeğin kadına 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi söylemlerde bulunarak davalıyı aşağıladığı da belirtildi. Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, "Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yoksulluk, Yargıtay, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
10:05
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14’e çevrildi
Memur ve emekli için kritik gün: Gözler saat 14'e çevrildi
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 12:00:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan Boşanma Davasında Önemli Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.