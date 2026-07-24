Yargıtay'dan Hacı Ömer Apartmanı Davasına Onama İsteği - Son Dakika
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Yargıtay'dan Hacı Ömer Apartmanı Davasına Onama İsteği

Yargıtay\'dan Hacı Ömer Apartmanı Davasına Onama İsteği
24.07.2026 09:35
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacı Ömer Apartmanı davasında ceza ve beraat kararlarını onadı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 70 kişinin yaşamını yitirdiği Hacı Ömer Apartmanı davasında, iki sanığa verilen 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası ile diğer iki sanık hakkında verilen beraat kararlarının onanmasını istedi. Dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay 12. Ceza Dairesi verecek.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hacı Ömer Apartmanı'nın, 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Nisan 2025'te görülen karar duruşmasında, binayı yapan Başak Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Tevfik Tepebaşı ile bina yapımında aktif rol üstlenen Atilla Öz'e 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular beraat ederken, yargılama sırasında hayatını kaybeden Süleyman Kemal Duyar hakkındaki dava da düştü.

TARAFLAR KARARI TEMYİZ ETTİ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararlarını hukuka uygun buldu.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatı Naim Feyzullah Eminoğlu, sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'ün "olası kastla", beraat eden sanıkların da "bilinçli taksir" suçundan cezalandırılması talebiyle kararı temyiz etti. Sanıklar Atilla Öz ile Tevfik Tepebaşı da kararı temyiz etti.

BAŞSAVCILIKTAN SANIKLAR İÇİN ONAMA İSTEMİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesinde yerel mahkeme kararının onanmasını istedi. Sanıklar Tepebaşı ve Öz'e verilen 14 yıl 5 ay 10'ar günlük hapis cezasının onanması talep edilen tebliğnamede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye ve eylemin nitelendirilmesine göre; sanıklar Atilla Öz ile Tevfik Tepebaşı müdafilerinin kusur durumuna, delillerin takdirinde hata yapıldığına, eksik kovuşturma yürütüldüğüne, bilirkişi raporlarına ve ceza miktarına ilişkin, katılanlar vekilinin ise suç vasfına, bilirkişi raporlarına, delillerin takdirinde hata yapıldığına ve sanıklar hakkında eksik ceza verildiğine yönelik temyiz istemlerinin yerinde görülmediği değerlendirilerek, CMK'nin 302/1. maddesi uyarınca esastan reddi ile hükmün onanması talep olunur."

Öte yandan, beraat eden sanıklar Çetin Kurt ve İsmet Koyuncular yönünden, katılanlar vekilinin temyiz itirazlarının yerinde olmadığı belirtilerek, temyiz isteminin esastan reddi ile beraat hükümlerinin onanması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnameyi dosyanın karar merci olan Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Hacı Ömer Apartmanı Davasına Onama İsteği - Son Dakika

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