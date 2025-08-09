Yargıtay'dan Halı Saha Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıtay'dan Halı Saha Kararı

09.08.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, halı saha işletmesinin tazminat ödemesine karar verdi, gerekli önlemleri almadı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha maçında düşerek yaralanma nedeniyle açılan davada, gerekli önlemleri almayan halı saha işletmecisinin tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.

Dairenin kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı. Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye tazminat davası açtı.

Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.

Yargılamayı yapan mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda "davalının tam kusurlu olduğu", olay nedeniyle davacının yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı tespitleri karşısında davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, halı sahayı 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Halı saha işletmesi, olayda kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, karara itiraz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha işletmesini, meydana gelen yaralanmaya ilişkin gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle kusurlu bularak, tazminat ödenmesi kararını onadı.

Dairenin kararında, yerel mahkemece olaya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, hukuki esaslar çerçevesinde karar alındığı, bilirkişi raporunda da işletmenin sorumlu bulunduğu belirtilerek, hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yargıtay, Olaylar, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan Halı Saha Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yola başvurdu, komşular polis çağırdı
Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı Çocuk yaştaki saldırgan, polisi böyle yumrukladı
Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı Kuzenini bıçakla katletti, tüm suçu adını bile bilmediği ilaca attı
Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı Adalet Bakanı Tunç: 30 tane AK Partili belediyeye de soruşturma açıldı
Muslera’dan Galatasaray’a mesaj var Muslera'dan Galatasaray'a mesaj var
Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi Nüfusu 1 milyona yaklaşan tatil cenneti ilçede su krizi
İsrail’in işgal planı ifşa oldu 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir İsrail'in işgal planı ifşa oldu! 2.3 milyon kişi ölümle burun buruna gelebilir
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti 17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı DEİK galasında iş adamlarının tepkisini çeken oturma düzeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı DEİK galasında iş adamlarının tepkisini çeken oturma düzeni
10:58
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:09
Yok artık Kerem Aktürkoğlu Gemileri resmen yaktı
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
14:03
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
14:02
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
Yol Verme Tartışması: Baltalı Saldırı
13:59
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı
Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
13:49
Yargıtay’dan Narin Güran cinayeti davası talebi
Yargıtay'dan Narin Güran cinayeti davası talebi
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
13:37
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
4 ilçedeki su kesintisi öncesi bidon satışları ikiye katlandı
13:30
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
17 yaşındaki genç kız 2 günlük yaşam savaşını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 11:26:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan Halı Saha Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.