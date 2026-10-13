Yargıtay, eşini kayalıklardan iten sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yargıtay, eşini kayalıklardan iten sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yalova Altınova'da 2023'te eşini kayalıklardan iterek öldüren tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Daire, yerel mahkeme kararını 'kadına karşı' ibaresi ekleyerek düzeltirken sanığın iyi hal indirimi talebini kabul etmedi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 2023 yılında karısını kayalıklardan iterek öldüren tutuklu sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Tutuklu sanık Erdal Sözer hakkında, Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde, 24 Ocak 2023'te "kayalıklardan düştü" dediği eşi Semiha Sözer'i öldürdüğü gerekçesiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığın cezasını onayan daire, yerel mahkemenin kararını "kadına karşı" ibaresini de içerecek şekilde düzelterek onadı.

Kararda sanığın iyi hal indirimi talepleri de kabul edilmedi.

Semiha Sözer, 24 Ocak 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesindeki Ballıkaya mevkisinde, fotoğraf çekme bahanesiyle götürüldüğü yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirmiş, dijital incelemelerde ise Erdal Sözer'in olay öncesinde internet üzerinden "Bir kişi nasıl itilir?" ve "Bir kişi nasıl atılır?" şeklinde aramalar yaptığı belirlenmişti.

Çelişkili ifadeleri üzerine olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra cinayet şüphesiyle tutuklanan Erdal Sözer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Erdal Sözer, geçen yıl "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
Ceza DairesiYargıtay3. SayfaCinayetYalovaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:11:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıtay, eşini kayalıklardan iten sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbeti onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei