Yargıtay, Esra Temir Davasını Bozdu
Yargıtay, Esra Temir Davasını Bozdu

06.05.2026 00:39
Yargıtay, Esra Temir'in ölümüne ilişkin sanığın kasten öldürme cezasını hukuka aykırı buldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mersin'de 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in darbedildikten sonra bırakıldığı hastanede ölümüne ilişkin tutuklu yargılanan sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka aykırı buldu.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Mustafa Bangiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı hükmün temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa verilen cezayı bozan dairenin kararında, Temir ile Bangiz sevgili oldukları ve aralarında öldürmeyi gerektirir ciddi husumetin bulunmadığı belirtildi.

Olay tarihinde ikili arasında ani gelişen kavgada Bangiz'in darbettiği Temir'in, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, kast ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı, bu nedenle eyleme bağlı kastının yaralamaya yönelik olduğu kabul edilerek, sanık hakkında 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan temel ceza tayininin üst sınırdan belirlenmesi suretiyle cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu 'nitelikli kasten öldürme' suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur."

Tutuklu Bangiz'in yeniden yargılanmasına 6 Mayıs'ta başlanacak.

Temir'in ailesi ve avukatlar açıklama yaptı

Maktulün annesi Asiye Temir ve ailenin avukatı Serdan Söylemez, Mersin Gazetecilere Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı.

Söylemez, karara itiraz ettiklerini belirterek, "Esra için adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Anne Temir de acılarının dinmediğini vurgulayarak, "Mersin'de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatlamıştım, yüreğime su serpilmişti ancak Yargıtay'ın kararı bozması, evlat acımı 1000 kat artırdı. Böyle canileri bırakmasınlar. Adalete, savcılarımıza, hakimlerimize güveniyorum." diye konuştu.

Olay

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen Esra Asena Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün hayatını kaybetmişti. Temir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Bangiz tutuklanmıştı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa, 26 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

