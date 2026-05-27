Yargıtay, Fenerbahçe Saldırısı Davasını İnceliyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddine dair kararın kanun yararına bozulmasını istedi.

Başsavcılığın kanun yararına bozma istem yazısında, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, Trabzon Havalimanı'na doğru ilerleyen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüsün de zarar gördüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen inceleme sonucunda, kamu davası açılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4.8.2020 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği aktarıldı.

Yazıda, yine aynı soruşturma dosyası üzerinden şüphelilerin tespiti ile yakalanmaları maksadıyla 8.2.2021 tarihinde "daimi arama kararı" verildiği ancak bu işleme rağmen eksikliklerin giderilmediği kaydedildi.

Söz konusu dosyanın, 10.4.2015 tarihli fezleke ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından, Trabzon Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı Sürmene Başsavcılığına iade ettiği, ancak kanun gereği bu durumun usule aykırı olduğu belirtildi.

İvedi ve zorunlu işleri tamamlanmış soruşturma dosyasının fezlekenin düzenlenmesinden itibaren Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması gerektiği, eksikliklerin ise yetkisizlik kararı ile dosya iade edilerek değil, mahalline talimat yazılması usulü suretiyle giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Telefon otobüsle benzer yerlerde sinyal verdi

Yazıda, soruşturma dosyasında çok sayıda müşteki ve tanığın beyanına başvurulduğu, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelendiği, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümlendiği ve olay yerinde kapsamlı araştırma yapıldığı ifade edildi. Tanık beyanlarında olay günü bölgede siyah renkli Seat Leon marka bir aracın görüldüğünün anlatıldığı, söz konusu aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Başsavcılığın yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Dosyada mevcut HTS kayıtlarına göre, şüpheli Emre'nin telefonunun Fenerbahçe kafilesinin otobüsü ile benzer yerlerde sinyal verdiği ve Nihat'ın olay günü pek çok telefon görüşmesi yaptığının anlaşıldığı, bu telefon görüşmelerinin olay saati ve sonrasında yoğunlaştığının görüldüğü, Emre'nin Rize iline giderken yanında olan Kenan Altıntaş'ın da 10.4.2015 tarihli beyanında Emre'nin olay günü sürekli telefonla bir yerlere mesaj yazdığını, mesajları kız arkadaşına yazdığını düşündüğü belirtildi.

Yine olaydan sonra, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede Zafira marka av tüfeğinin ele geçirildiği, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 5.4.2015 tarihli raporu ile anılan tüfeğin yiv ve setinin olmadığı, bu nedenle silah elde olsa dahi tetkik konusu olup olay yerinden elde edilen 4 şevrotin ile bir plastik tapanın istismal edildiği silahı tespit etmenin mümkün olmadığının ancak olay ile ilgisine yönelik delil olabileceğinin bildirildiği, şüpheli Nihat'ın evinde ele geçirilen tüfeklere ilişkin ise anılan Müdürlükçe düzenlenen 11.4.2015 tarihli rapor ile bölge dahilinde meydana gelen bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiği ancak 07.04.2015 tarihli olay, çalışma ve araştırma tutanağında, Nihat'ın sosyal medyada avcılık yaptığı görüntülerde yer alan tüfeğin Zafira marka av tüfeğine çok benzediği belirtilmesine rağmen bu konuda bir değerlendirme yapılmadığı anlaşıldı."

Mevcut delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte olduğu değerlendirilen yazıda, bu delillerin mahkeme tarafından tartışılıp değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca soruşturmanın, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suç olması nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Başsavcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi kapsamında Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin itirazın reddine ilişkin kararının kanun yararına bozulmasını istedi.