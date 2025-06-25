Yargıtay Savcısına Saldırıya Hapis Cezası

Kadıköy'de geçen yıl Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran 2 sanıktan birine 1 yıl 8 ay, diğerine 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 88. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, sanık avukatları ve müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki Necip Cem İşçimen ise Ankara Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısı önceki celse vermiş olduğu mütalaasını tekrar ederek, sanık Erol Gök'ün "hakaret", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçundan 10 ay 15 günden 4 yıl 10 aya kadar, sanık Tayfun Tahsin İlgün'ün ise "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim, sanık Erol Gök'ü "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 10 ay, "mala zarar verme" suçundan 3 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Tayfun Tahsin İlgün ise "hakaret" suçundan 7 ay, "kasten yaralama" suçundan 7 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Her iki sanık için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilerek, cezada ertelemeye gidilmedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 31 Ağustos 2024'te Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparktan çıktığı sırada 2 kişinin saldırısına uğramış, aracın plaka bilgisinden kimlikleri tespit edilen saldırganlar Erol Gök ve Tayfun Tahsin İlgün tutuklanmış, bir süre sonra da tahliye edilmişlerdi.