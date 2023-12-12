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Yargıtay Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası defnedildi - Son Dakika
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Yargıtay Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası defnedildi

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu için Çaykara ilçesinde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı. Cenaze, camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yargıtay Üyesi Mehmet Asanoğlu\'nun babası defnedildi
12.12.2023 - 14:19,
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Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Asanoğlu için Çaykara ilçesinde Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Asanoğlu ve aile fertleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ömer Asanoğlu'nun cenazesi, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak'ın kıldırdığı namazın ardından Taşören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: AA
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