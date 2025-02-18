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Yargıya Saygı Vurgusu

İngiltere Başsavcısı Sue Carr, Gazzeli ailenin vizesi üzerine Starmer ve Badenoch'a tepki gösterdi.

18.02.2025 16:51
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İngiltere ve Galler Başsavcısı Sue Carr, Gazzeli bir aileye "Ukrayna aile vizesi uygulaması" kapsamında mahkeme kararıyla vize verilmesini eleştiren Başbakan Keir Starmer ve ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a tepki göstererek, "hükümetin bağımsız yargıya açıkça saygı duyup onu korumakla yükümlü olduğunu" belirtti.

Carr, Starmer ve Badenoch'un, Gazzeli bir aileye Ukrayna aile vizesi uygulaması kapsamında vize verilmesine yönelik tepkilerine, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Vize talebinde bulunan Gazzelilerin lehine karar veren hakime yönelik eleştirileri "kabul edilemez" olarak nitelendiren Carr, Starmer ve Badenoch'un, bir hakimi açıkça eleştirerek onları koruma ve kararlarına saygı gösterme konusunda başarısız olduklarını aktardı.

Carr, Starmer ve Adalet Bakanı Shabana Mahmood'a bir yazı yazıp endişelerini dile getirdiğini de vurgulayarak, "Muhalefetin bir kararın yanlış olduğunu belirten bir sorusuyla başladı ve başbakan buna yanıt verdi. Hem soru hem de yanıt tamamen kabul edilemez. Yargıyla farklı düşünseler dahi hükümet, bağımsız yargıya açıkça saygı duyup onları korumakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin de adli süreçlere saygı duyması gerektiğinin altını çizen Carr, itirazların temyiz süreçleri izlenerek yapılması gerektiğini kaydetti.

Gazzeli bir aile, geçen yıl Gazze'deki duruma işaret ederek, İngiltere'nin savaş mağduru Ukraynalılar için geçici süreliğine çıkarılan aile vizesi uygulamasından yararlanmak istemişti.

İçişleri Bakanlığının iki kere reddettiği aile, konuyu mahkemeye taşımış, mahkeme ise Gazze'deki durumun özellikle çocukları için tehlikeli olduğunu belirterek aileye vize verilmesi gerektiği kararına varmıştı.

Badenoch, 12 Şubat'ta İngiltere Parlamentosunda düzenlenen Başbakan'a Sorular oturumunda Ukrayna aile vizesi uygulaması kapsamında 6 kişilik Gazzeli ailenin İngiltere'ye geldiğini söylemişti.

Başvuruları yargıya taşınan aile lehine karar verildiğini anlatan Badenoch, "Bu uygulama bunun için çıkarılmadı. Karar kesinlikle yanlıştır ve devam etmemelidir." demişti.

Starmer ise yanıtında, "Badenoch haklı, bu kararı desteklemiyorum. Yanlış karardır. Bu olay özelinde gündeme gelen yasal boşlukları kapatmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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