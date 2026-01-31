Maltepe Belediyesi'nin Düzenlediği "Yarıyıl Çocuk Şenliği" Büyük Beğeni Topladı

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi'nin "Yarıyıl Çocuk Şenliği" kapsamında sahne alan "Cambaz Mithat, Yetenek Sirkiniz" gösterisi yoğun ilgi gördü. Seanslar halinde düzenlenen gösteride salonu dolduran çocuklar, keyifli anlar yaşadı.
Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği "Yarıyıl Çocuk Şenliği" sona erdi. Şenlik kapsamında "Cambaz Mithat, Yetenek Sirkiniz" gösterisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Cambaz Mithat, piton şov, jonglör, akrobasi, ip cambazı, denge şov ve sirk bisikleti şovları ile çocukların büyük beğenisini kazandı.
Cambaz Mithat, gösterisini izleyen çocukları, "Burada gördüklerinizi asla evde denemeyiniz" diyerek uyarmayı da ihmal etmedi.
