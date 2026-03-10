Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 14 Gözaltı

SAMSUN merkezli 7 ilde düzenlenen 250 milyon liralık para hacminin olduğu yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Tekirdağ ve Çanakkale'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyon liralık para hacmi olduğu belirlendi. Aramalarda, dijital materyallere el konuldu.