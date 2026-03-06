Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

06.03.2026 10:23
İstanbul'da kripto varlık sağlayıcısı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" (yasa dışı bahis) ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

Sağlanan finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı aktarılan açıklamada, İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde edildiğinin tespit edildiği, elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı dikkati çekilerek, MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira işlem hacmine ulaştığı vurgulandı.

Yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa'da operasyon düzenlendiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 araç, 8 konut ve 67 tarla ve arsanın da aralarında bulunduğu 75 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildikleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Malta, Son Dakika

