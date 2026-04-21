Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

21.04.2026 10:23
İstanbul'da düzenlenen operasyonla MYPAYZ ile bağlantılı 20 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapıyla ilgili MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı oldukları öne sürülen gerçek ve tüzel kişilere jandarma tarafından 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması  kapsamında jandarma tarafından İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Kayseri, Bingöl ve Rize'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Gözaltı, arama ve el koyma..."

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemeleri neticesinde; söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, (5) Milyar TL işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin tespit edilmesi üzerine; Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyon kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize illerinde bulunan (23) şüpheli şahsa yönelik 21.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiş, yapılan arama ve el koyma faaliyeti neticesinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, 20 şüphelinin yakalaması yapılarak gözaltına alınmış, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir"

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı - Son Dakika

