Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Tutuklama

İZMİR merkezli 20 şüphelinin tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin dikkat çekmemek amacıyla faaliyetlerini 'öğrenci evi' görünümündeki kiralık dairelerde yürüttüğü belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir'de 'finans evi' olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinde, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği yönündeki tespitler yapıldı.

2 MİLYAR TL PARA HAREKETLİLİĞİ

Teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik 21 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda; İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltı kararı verildi. Operasyonda örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen adreslerde ekiplerin aramalarında, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.

20 TUTUKLAMA

Aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest kaldı. Soruşturmada örgütün çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce lüks villa ve güvenlikli sitelerde faaliyet gösteren şüphelilerin, bu kez öğrenci yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde kiraladıkları evleri kullandıkları tespit edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, Buca ilçesinde farklı mahallelerde kiralanan 9 evde yasa dışı bahis faaliyetlerinin organize edildiği, evlerde kalan kişilerin referansla seçildiği ve vardiyalı şekilde çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bahis sitelerinden aldıkları yetkiler doğrultusunda telefon, bilgisayar, tablet ve çok sayıda SIM kart kullanarak faaliyet yürüttükleri, para trafiğini ise mesajlaşma uygulamaları üzerinden yönetildiği tespit edildi.

İZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Yapılan incelemelerde, bahis sitelerinin erişime kapatılması durumunda kısa sürede yeni internet adresleri oluşturulduğu ve kullanıcıların VPN aracılığıyla bu adreslere yönlendirildiği belirlendi. Mali analizlerde ise örgütün, başkalarına ait kiralık IBAN hesaplarını kullanarak para transferlerini farklı hesaplara dağıttığı ve dijital izlerini gizlemeye çalıştığı saptandı.