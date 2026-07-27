Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 206 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 206 Şüpheli Yakalandı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 206 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli operasyonlarda hesaplarında yaklaşık 12 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 206 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tokat, Tunceli, Van ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında yaklaşık 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 100'ü tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli dokümanların ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 206 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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