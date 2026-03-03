Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Tutuklama

ANTALYA merkezli 8 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. Şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 3 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

27 Mart 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında; 56'sı Antalya'da olmak üzere Afyonkarahisar, Aksaray, Kırşehir, Batman, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Van'dakilerle birlikte toplam 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 78 şüpheliden 65'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 8 harici disk, 74 cep telefonu, 16 flash bellek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilip, hakimliğe çıkarılan 57 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.