Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan öğrenci görünümlü suç evleri ortaya çıkarıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda örgütün elebaşı H.P'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyaller ile farklı kişilere ait çok sayıda SIM kart ile banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Yasa dışı bahis faaliyetlerini gizlemişler

İzmir polisince zanlıların iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmelerin analizi, mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri ortaya çıkarıldı.

Bu kapsamda İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü altında kullanılan 9 ayrı adresin, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı tespit edildi.

Adreslerde ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin gerçekleştirildiği ve bahis sitelerine yönelik canlı destek hizmetlerinin yönetildiği belirlendi.

Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için adresleri öğrenci evi görünümünde kullandıkları, bu adreslerde farklı kişilere ait banka hesapları, ödeme kuruluşu hesapları, GSM hatları, banka kartları ve dijital materyaller üzerinden işlem yaptıkları saptandı.

Teknik ve mali incelemelerde ise örgüt üyelerinin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, örgüt yapılanmasının yönetici ve üyeleri, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantıları, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplar ve para transferlerine aracılık eden kişi ve kuruluşların araştırıldığı belirtildi.