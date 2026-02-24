Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 72 Gözaltı

24.02.2026 10:33
Antalya merkezli soruşturmada 72 şüpheliye gözaltı kararı verildi, 3,4 milyar lira tespit edildi.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

