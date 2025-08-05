Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.A'nın kurduğu internet sitesi üzerinden bahis oynatarak yasa dışı gelir elde ettiğini belirledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar ile 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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