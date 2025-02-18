Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 33 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 200 milyon dolarlık para hareketi tespit edilen 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve bilgisayar ekipmanına el konuldu.

18.02.2025 13:45  Güncelleme: 13:48
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DÜZCE merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 200 milyon dolarlık para hareketi olduğu tespit edilen 33 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yasa dışı bahis' suçlamalar ile yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, suçta kullanılan 27 adet cep telefonu, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet USB bellek, 1 adet SSD kart, 1 adet HDD ve 1 adet pos cihazına el konuldu. Şüphelilerin hesaplarında toplam 200 milyon dolarlık hareket tespit edildi. Şüphelilerin Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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