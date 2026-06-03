Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
03.06.2026 10:43
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Nevşehir merkezli operasyonda 91 gözaltıdan 34'ü adliyeye gönderildi, 1.5 milyon lira ele geçirildi.

Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına şüphelilerden 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Dün, 28 ilde 120 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 107 zanlıdan 91'i yakalanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

İnternet üzerinden yaklaşık 5 ay önce açılan yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahis sitelerinden sağlanan yaklaşık 10 milyar liranın yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlenmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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