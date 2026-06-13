Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 36 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 36 Tutuklama

Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 36 Tutuklama
13.06.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli tespit edildi.

1 YILLIK İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRA

MASAK incelemesinde; para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen operasyon kapsamında 68 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 68 şüpheli, dün güvenlik tedbirleri eşliğinde Serik Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi sonrası 27 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken, 36'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 36 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
“30 yıldır mücadele veriyorum“ diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak "30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında 5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Mourinho’ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız Mourinho'ya şok: 500 milyon euroya bile satmayız

13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:15
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman zirvesi Karar toplantısı yapılacak
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 14:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 36 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.