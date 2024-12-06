Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 5 Tutuklama

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i daha tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'sinin daha işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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