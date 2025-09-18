Yasa Dışı Bahis Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Yasa Dışı Bahis Şebekesi Çökertildi

18.09.2025 12:02
Adana merkezli operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, günlük 24 milyon lira hareketlilik tespit edildi.

ADANA merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Günlük banka hareketliliğinin 24 milyon lira olduğu belirtilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şebekenin, yurt dışından alınan yazılımla kurdukları internet sitelerinde bahis oynattığı belirlendi. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından 15 Eylül'de operasyon için harekete geçen polis, Adana merkezli Kocaeli ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 9'u kadın 33 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki dijital materyallere de el konuldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede şüphelilerin temin ettiği banka hesaplarındaki hareketliliğin günlük 24 milyon lira olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto paraya çevirerek izini kaybettirdiği saptandı. Öte yandan banka hesaplarını suçta kullandıranlara da aylık 50 bin lira verdikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK\ADANA

Kaynak: DHA

