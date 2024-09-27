Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2880 Operasyon - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2880 Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 67 bin 493 siteye erişimi engelleyerek çevrim içi suçlarla mücadele etti.

27.09.2024 13:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına ilişkin 2 bin 880 operasyon yapılarak, 67 bin 493 siteye erişimin engellediğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber vatanda yasa dışı bahis ve çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı durmadan mücadele ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, "Çevrim içi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık ile bilişim suçlarına yönelik 2 bin 880 operasyon yapıldı. 7 milyar 519 milyon 155 bin Türk lirası para ve mal varlığına el konuldu. 67 bin 493 siteye erişim engellendi." ifadelerini kullandı.

Çevrim içi yasa dışı bahis suçlarına yönelik 4 Haziran 2023-25 Eylül 2024 tarihleri arasında 453 operasyon düzenlendiğini ve operasyonların 81'inin planlı ve projeli olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlar sonucu 2 bin 950 şahıs gözaltına alındı, 1070'i tutuklandı, 819'u hakkında adli kontrol kararı verildi. 5 milyar 49 milyon 483 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 27 bin 771 site erişime engellendi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, çevrim içi dolandırıcılık ve bilişim suçları kapsamında 2 bin 427 operasyon gerçekleştirdiğini, bunların 363'ünün planlı ve projeli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"?Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı. 3 bin 311'i tutuklandı, 1206'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 milyar 469 milyon 672 bin lira para ve malvarlığına el konuldu. 39 bin 722 site erişime engellendi. Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılığa 2880 Operasyon - Son Dakika

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