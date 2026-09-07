Yasa dışı bahisle mücadele paneli 9 Eylül'de Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak - Son Dakika
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Yasa dışı bahisle mücadele paneli 9 Eylül'de Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 9 Eylül'de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenleyecek. Açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı panelde, uzmanlar bağımlılık tehdidini bütüncül yaklaşımla ele alıp etkin mücadele önerileri sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 9 Eylül'de "Bağımlılığa Dur De: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Bağımlılığıyla Mücadele" paneli düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre panel, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panelin açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yapacak.

Ana panel oturumunu Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Merih Altıntaş yönetecek. Panele konuşmacı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç katılacak.

Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla artan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin başta gençler olmak üzere toplum üzerinde oluşturduğu bağımlılık tehdidinin ele alınacağı panelde, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı, güvenlik, eğitim, sağlık, sosyal politika, hukuk, finansal denetim ve stratejik iletişimi kapsayan bütüncül yaklaşımla tartışılarak, bu konuda etkin mücadele önerileri ortaya koyulacak.

Panelde ayrıca gençlerin yasa dışı bahis ve sanal kumar risklerinden korunması, dijital yayıncılık denetimi, organize suç yapılarıyla mücadele, caydırıcı ceza politikaları, finansal denetim ile bağımlılığın önlenmesine yönelik erken müdahale mekanizmaları değerlendirilecek.

Kamu kurumları, akademisyenler, uzmanlar, medya temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya geleceği panel, yasa dışı bahisle mücadelede ortak bir iletişim dili geliştirmeyi ve kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek politika önerileri sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yasa dışı bahisle mücadele paneli 9 Eylül'de Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak - Son Dakika

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