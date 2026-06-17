Yasa Dışı Sürüngenler Gaziantep'e Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa Dışı Sürüngenler Gaziantep'e Getirildi

Yasa Dışı Sürüngenler Gaziantep\'e Getirildi
17.06.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan ele geçirilen 39 sürüngen, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda korumaya alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce İstanbul'da bir evde ele geçirilen, aralarında piton ve savan varanının da bulunduğu 39 sürüngen, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen sürüngenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince özel araçla kente getirildi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki Hayvan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen piton, mısır yılanı, kara yılan ve savan varanı gibi türler, gerekli işlemlerin ardından koruma altına alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, sürüngenlerin öncelikle karantinaya alındığını belirtti.

Hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildiren Özsöyler, "Sürüngenlerin gerekli tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Bazılarını yoğun bakım ünitesine aldık. Isı kaybı nedeniyle güçsüz düşen hayvanların vücut sıcaklıklarını yeniden dengelemeye çalıştık. Göz enfeksiyonu bulunanların da tedavilerine başladık. Şu anda tamamı kliniğimizde ve uzman ekiplerimizin gözetiminde bulunuyor." dedi.

Tedavi ve bakım süreçlerinin ardından sürüngenlerin yaşam alanlarına alınacağını kaydeden Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin yeni misafirleri de görebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hayvan Hakları, Gaziantep, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Sürüngenler Gaziantep'e Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:00:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yasa Dışı Sürüngenler Gaziantep'e Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.