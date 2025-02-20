Kerimcan Durmaz tahliye edildi - Son Dakika
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Kerimcan Durmaz tahliye edildi

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Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak'ta tutuklanan Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. Durmaz mahkemedeki savunmasında "Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, alkollü içecek getiren kızlara teşekkür etmekti" ifadelerini kullandı.

20.02.2025 14:53
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'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanan ve hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın bugün hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kerimcan Durmaz SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ike katılırken avukatları salonda hazır bulundu.

"BENİM HABERİM OLMADAN YANSITMIŞLAR"

Durmaz mahkemedeki savunmasında "Aylık gelirim 500 bin TL, sanatçıyım. Ben, menajerim tarafından bir telefon aldım, bana Malta'da bulunan bir gece kulübünden konser teklifi geldiğini söyledi. Kabul ettim, YouTube kanalıma içerik çekebileceğimi düşündüm ve arkadaşım Samet'le birlikte Malta'ya gittim. YouTube videoları çektim, sahnem geldi, sahneye çıkacağım zaman arkamdaki LED ekranlara yansıtılabilmesi için USB'yi görevlilere verdim. Fakat haberim olmadan yasa dışı bahis reklamı görseli yansıtmışlar.

Ben bunu Instagram'da ismimi etiketleyerek yapılan paylaşımlardan gördüm. Ben normalde yaptığım tüm sahne performanslarına ekibimle gidiyorum, ancak ekibimin vizesinin olmaması sebebiyle tek gittim. Ekibimdekiler orada olsaydı, söylerdi ve beni sahneden indirirdi. İddianamede geçen 'Hani casinolar felan' söylemimle ilgili söylemek istediğim şey şu: Bana normalde çok fazla şampanya geliyor ama bu sefer istediğim şampanya gelmedi. Ben otelde casino olduğunu öğrendim. 'Hani casinolar felan?' tarzında bir söz söyledim, ama istediğim şampanyayı söylediğim yer kesilerek dosyaya konulmuş.

"HAYATIM BOYUNCA YASA DIŞI BAHİS OYNAMADIM"

Sahnede benim arkamdaki yasa dışı bahis reklamını gördüğüm iddia edilmiş ama görmedim. Benim arkamı dönme sebebim, şampanyamı getiren kızlara teşekkür etmekti. Gecenin çok ilerleyen saatleriydi, çok yorgundum, dans ediyordum, şarkı söylüyordum. Zaten teknik olarak da görebileceğim yerde değildi, işin teknik kısmıyla o an ilgilenebilmem mümkün değildir. Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım. Mesleğim gereği birçok ülkede sahnelere çıkıyorum. Ben bu suçu işlemedim, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Durmaz tahliye edilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığının tespit belirtildi. İddianamede, Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu aktarıldı. Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kerimcan Durmaz tahliye edildi

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Son Dakika Güncel Kerimcan Durmaz tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN YENİ BAŞKAN ADAYI KERİM CAN DURMAZ :)) 8 49 Yanıtla
  • Can dostum:
    Kaç Para Verdiniz Bakalım Hee?? 45 2 Yanıtla
    Selim Kayisi:
    Para verdiği için adaletten kaçtığını düşünüyorsan bence bunu elemana değil de devlet yetkililerine sormalısın. 0 3
  • aragorn:
    merak ettiğim içerde buna fantezi yapmışlarımdır 26 7 Yanıtla
  • Tahir Ekrem ALTIN:
    niye çıktı bu gö oğlanı topitop 22 8 Yanıtla
  • Batu Gun:
    hukumeti elestirmeyince tabi 26 1 Yanıtla
  • Can dostum:
    Bu arada Tam Gaz Devam 17 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Bu topaç İçeride iyice doymuş ve doyurmuştur. 9 6 Yanıtla
  • Suat genç:
    hayatım boyu oynamadım demene inanılır ama reklamını yapmışsın reklamı için oynamak şart değil uyanık! 8 3 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Devlet bunları madem içerde tutamıyor, en azından büyük para cezaları vermesi lazım. Mesala buna 100 milyon ceza yazsa birdaha bulaşmaz o işlere. 7 3 Yanıtla
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