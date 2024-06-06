Yasak Dönemde Balık Avlayanlara İdari Para Cezası - Son Dakika
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Yasak Dönemde Balık Avlayanlara İdari Para Cezası

Yasak Dönemde Balık Avlayanlara İdari Para Cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak dönemde olmasına rağmen barajda yayın balığı avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye idari para cezası verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, avcılara Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ'i teslim ederek bilgilendirme yaptı. Yasak zamanda yayın balığı avcılığına devam edenlerin su ürünleri varlığının korunması için hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.

06.06.2024 11:30
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasak dönemde olmasına rağmen barajda yayın balığı avlayıp sosyal medyada paylaşan 2 kişiye idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Haziran'da Boğazköy Barajı'ndaki yayın balığı avına ilişkin sosyal medya paylaşımları ve haberlere yer verildiği belirtildi.

Söz konusu balığı avlayan A.H.B. ve İ.H.P'nin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesine çağrıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasak zamanda avlamış oldukları yayın balığından dolayı kurumumuzca haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Görüşmede, kendilerine Amatör Amaçlı Sportif Avcılığı Düzenleyen Tebliğ elden teslim edilerek, detaylı bilgilendirme yapılmıştır. 15 Mart-15 Haziran arası ilimiz sınırlarında sazangillerde olduğu gibi yayın balığı avcılığında da zaman ve bölge yasağı devam etmektedir. Su ürünleri varlığının korunması ve devamlılığı açısından vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasak Dönemde Balık Avlayanlara İdari Para Cezası - Son Dakika

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