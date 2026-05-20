Yasal Olmayan Bahis Operasyonuna Baskın

20.05.2026 12:15
İstanbul'da yasa dışı bahis sitelerine finans sağladığı iddia edilen 62 kişi gözaltına alındı.

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla İstanbul'da yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 65 şüpheliden 62'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "7258 sayılı Kanuna Muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen Paymix soruşturmasının çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonları kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerleri hakkında el koyma ve bloke tedbirleri uygulandığı, bazı şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atandığı hatırlatıldı. Paymix-3 operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde çok sayıda yasa dışı bahis sitesi verisi, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital veri tespit edildiği kaydedildi.

Devam eden soruşturmada, Paymix-3 operasyonunda elde edilen dijital veriler ile yasa dışı bahis sitelerine ait sunucular üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinin derinleştirildiği belirtilen açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izler tespit edildiği aktarıldı.

Yasa dışı bahis organizasyonunda görev aldıkları değerlendirilen bazı şüphelilerle ilişkilendirilen kripto varlık adreslerinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bu adreslere organizasyon içerisindeki görevleri karşılığında ödeme-maaş-hakediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı, bu kripto varlık hareketlerinin, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması yönünden ayrıca değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, elde edilen teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesinin ardından, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, bahis organizasyonunun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları, ayrıca bu faaliyetler karşılığında kripto varlıklar üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüphelinin tespit edildiği, bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Paymix-4 operasyonunun düzenlendiği bildirildi.

Operasyonun Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda 61 şüpheliden 59'unun yakalandığı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında ayrıca, suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmuş, 61 şahsa ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital-finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, soruşturmanın devamında 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerden 3'ünün yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 62'ye yükseldi.

Kaynak: AA

