Yaşar Güler, ABD Askeri Temsilcileri ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görev süresi sona eren ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter ile yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, veda ziyaretinde bulunan ABD Kıdemli Askeri Temsilcisi, Savunma ve Hava Ataşesi Albay Lichter'ı ve yeni göreve başlayan ABD Savunma Ataşesi Albay Friar'ı kabul etti" denildi.