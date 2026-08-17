Yaşar Güler Endonezya Milli Günü Resepsiyonunda - Son Dakika
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Yaşar Güler Endonezya Milli Günü Resepsiyonunda

Yaşar Güler Endonezya Milli Günü Resepsiyonunda
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü için Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Milli Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran da yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yaşar Güler Endonezya Milli Günü Resepsiyonunda - Son Dakika

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