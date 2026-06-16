Yaşar Güler, Irak Askeri Ataşesi ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın Ankara Askeri Ataşesi Tümgeneral Khalil Kamal Khalil'i kabul etti." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
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