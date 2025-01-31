Yaşar Güler, Kanadalı Büyükelçi'yi Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'ı Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton'ı kabul etti" denildi.
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