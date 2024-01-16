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Yaşar Güler: Pençe serisi operasyonlarında binlerce terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Yaşar Güler: Pençe serisi operasyonlarında binlerce terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Pençe serisi operasyonlarında üs bölgelerimize yapılan saldırı ve taciz girişimlerinin sayısını açıkladı. Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaştı. Buna göre, Pençe serisi operasyonlarında toplamda 3 bin 150 saldırı ve taciz girişimi gerçekleşti ve 1689 terörist etkisiz hale getirildi. Son 1 yılda ise 2 bin 375 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

16.01.2024 - 16:48,
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Yaşar Güler: Bugüne kadar Pençe serisi üs bölgelerimize 3 bin 150 defa saldırı ve taciz girişimi yapıldı. Bu saldırılarda 1689 terörist etsiziz hale getirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 1 yılda 2 bin 375 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yaşar Güler: Pençe serisi operasyonlarında binlerce terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yaşar Güler: Pençe serisi operasyonlarında binlerce terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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