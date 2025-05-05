Yaşar Kemal Kent Ormanı İncelemesi - Son Dakika
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Yaşar Kemal Kent Ormanı İncelemesi

Vali Canalp, Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu, açılış 25 Haziran'da.

05.05.2025 19:09
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapımı devam eden Yaşar Kemal Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu.

Beraberinde AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile alanda incelemelerde bulunan Canalp, projeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, kentin önemli bir yeşil alan ihtiyacını karşılaması hedeflenen kent ormanının, yaz aylarında vatandaşlar için önemli bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Proje kapsamında 1360 metre bisiklet yolu, 7 bin 581 metre yürüyüş yolu, 2 bin 50 metre servis yolu, süs havuzu, biyolojik gölet, 80 metre uzunluğunda şelale, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, 700 metrekarelik bir kafeterya ve çeşitli sosyal alanların yer aldığını aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Çalışmalar hızlandırıldı. 25 Haziran'da açılışını gerçekleştireceğiz. Yaz aylarında vatandaşlarımızın bu tür alanlara daha çok ihtiyaç duyduğunu biliyoruz."

Kaynak: AA

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