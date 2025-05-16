Yaşayan Miras Festivali Afyonkarahisar\'da Başladı

Afyonkarahisar'da "Yaşayan Miras Festivali"nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Afyonkarahisar Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni Zafer Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sandıklı Gardaş Yarenler Kılıç Kalkan Ekibi gösteri sundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışta, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Festivali"nin bakanlık için önemli olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın geçmişiyle gurur duyan, geleneklerine sahip çıkan, sanatkarına değer veren ve 16 unsuruyla somut olmayan kültürel miras ulusal envanterine kayıtlı şehir olduğunu anlatan Yazgı, "54 sanatçımız bu mirası taşıyan, yaşatan gerçek hazinelerimiz. Bu festivalde onların eserlerini görecek ve hikayelerini dinleyeceğiz inşallah. Kültür, bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı canlı tutmayı görev değil, vefa borcu sayıyoruz. Geleneğimizi yaşatmak, yalnızca geçmişi korumak değil, kimliğimizi, ruhumuzu ve geleceğimizi inşa etmektir." diye konuştu.

Ayazini köyünde yürütülen turizm projesi

Yazgı, gastronomi ve antik şehir Afyonkarahisar'ın çok daha güzel yerlere gelmesi için çaba harcadıklarını vurguladı.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yürütülen projenin 4 etabının tamamlandığını aktaran Yazgı, "İnşallah beş ve altıncı etabını da tamamlayarak Afyonkarahisar'ımızın kültür ve turizmine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Festival kapsamında kök boyayla dokunan halılardan el yapımı kağıtlara, ahşap oyuncaklardan keçe işlerine kadar onlarca farklı el sanatı sizlerle birlikte burada olacak. 21 ilden gelen 100'e yakın sanatçımız kendi stantlarında hünerlerini sergileyecek, her biri kendi alanında birer kültür elçisi olarak bizlere geçmişin zarafetini sunacaklar." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da festivalin Anadolu'nun köklü mirasını yaşatma, gelecek nesillere aktarma ve kültürel farkındalığı da artırma hedefini taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yazgı, Yiğitbaşı ve il protokolü, alandaki stantları ziyaret etti.

Festival, 18 Mayıs'ta sona erecek.