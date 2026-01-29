Yasemin Sakallıoğlu, İzmirlileri Kahkahaya Boğdu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen Yasemin Sakallıoğlu'nun stand-up gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılından bu yana oyunculuğu ve stand-up gösterileri ile beğeni topluyor. Başarılı stand-up sanatçısı, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez sahne aldı ve mekanı çok beğendiğini ifade etti. Sahnenin bazı bölümlerinde dans ekibiyle de performans sergileyen Sakallıoğlu, stand-up gösterisinde çocukluk yıllarını, aile yaşantısını, akraba ilişkilerini ve Rizeli olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin geleneklerini mizahi bir dille anlatarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hayat hikayesini ve yıllar içinde tanık olduğu olayları eğlenceli bir üslupla aktaran Sakallıoğlu, zaman zaman izleyicileri de gösteriye dahil ederek interaktif bir performans sergiledi.