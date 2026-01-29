Yasemin Sakallıoğlu, İzmirlileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yasemin Sakallıoğlu, İzmirlileri Kahkahaya Boğdu

29.01.2026 11:17  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasemin Sakallıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği stand-up gösterisi ile izleyicilere kahkahalarla dolu anlar yaşattı. Mizahi bir dille çocukluk yıllarını ve Karadeniz geleneklerini anlatan Sakallıoğlu, interaktif bir performansla dikkat çekti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen Yasemin Sakallıoğlu'nun stand-up gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen haline gelen Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılından bu yana oyunculuğu ve stand-up gösterileri ile beğeni topluyor. Başarılı stand-up sanatçısı, Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez sahne aldı ve mekanı çok beğendiğini ifade etti. Sahnenin bazı bölümlerinde dans ekibiyle de performans sergileyen Sakallıoğlu, stand-up gösterisinde çocukluk yıllarını, aile yaşantısını, akraba ilişkilerini ve Rizeli olması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin geleneklerini mizahi bir dille anlatarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Hayat hikayesini ve yıllar içinde tanık olduğu olayları eğlenceli bir üslupla aktaran Sakallıoğlu, zaman zaman izleyicileri de gösteriye dahil ederek interaktif bir performans sergiledi.

Kaynak: ANKA

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yasemin Sakallıoğlu, Karadeniz, Çocukluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasemin Sakallıoğlu, İzmirlileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

13:53
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
13:53
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
Maaşıyla ilgili sözleri tepki çeken AK Partili vekil geri adım attı
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:05:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yasemin Sakallıoğlu, İzmirlileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.