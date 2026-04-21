Yasin Aloğlu\'nun Yargılanmasına Başladı

Başkentte, 19 Şubat'ta aracıyla 14 yaşındaki Elif Güner'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sürücü Yasin Aloğlu'nun "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Aloğlu, Güner'in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner ve kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, tutuklu sanık Aloğlu, olay günü arkadaşlarıyla buluşmak için yola çıktığını, Turan Güneş istikametine doğru ilerlediğini söyleyerek yaya geçidini gördüğünde 3 kişiyi fark ettiğini ve önce kornaya ardından frene bastığını ve aracının kaymaya başladığını savundu.

Aloğlu, "Yaya geçidinin 10 metre ilerisinde mağdura çarptım. Çarpmanın etkisiyle mağdur aracın üzerine çıktı ve kafasını cama çarptı. 20 metre ileride aracım durduktan sonra mağdur aracın üzerinden yuvarlandı. Ben de olayın etkisiyle aracı sağa çektim. Bu esnada şoka girmiştim. Önce araçtan ayrılamadım ancak iner inmez ambulansı ve babamı aradım." dedi.

"Yardım etmek istedim"

Aloğlu, ambulansın gelmesini beklerken görgü tanıklarının kendisine kaçmasını söylediğini ancak kendisinin kalıp, yardımcı olmaya çalıştığını öne sürerek şu beyanda bulundu:

"Ben mağdura yardım etmek istedim ancak kırık ve iç kanama olacağı ihtimalinden dolayı kendisine yardım edemedim. Olay sebebiyle çok üzgünüm. Panora (AVM) istikametine doğru ilerlerken orada EDS kameraları bulunmaktadır. Ben oradan hız sınırları içerisinde ilerliyordum. Yaklaşık kilometre hızım 60-70 civarındaydı. Benim aracım hız yapabileceğim bir araç değildir. Makas atma gibi bir durumum da söz konusu değildir. Söz konusu yolda yaya geçidi levhası vardı ancak aracı kullanırken kör noktamda kalıyordu. Olay sebebiyle çok pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum."

Elif Güner'in babası müşteki Dündar Güner de haber alır almaz olay yerine gittiğini, ardından kızını kanlar içinde gördüğünü ve beyanının aksine Aloğlu'nun olay yerinde olmadığını söyledi.

Sanığın sol şeritten hızlı bir şekilde geldiğini söyleyen Güner, "Ben olay yerine gittiğimde birinin sanığa 'makas atıp geliyordun, ne bekliyordun...' şeklinde bağırdığını duydum. Ancak o anki panikle tanığın bilgilerini almak aklıma gelmedi. Sanığın hiçbir şekilde kaçmak için manevra yapmaması, hız yapması sebebiyle 'olası kasıt' suçundan yargılanmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

Söz alan müşteki avukatları da söz konusu olayın kaza olmadığını düşündüklerini, sanığın "olası kasıt" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek olayın sanığın anlattığı şekilde olmadığını, sanığın hızla yola girdiğini ve kaza anında frene basmadığını ifade etti.

Sanığın telefonunun incelenmesi gerektiğini söyleyen müşteki avukatı, "Bu olaydan iki gün sonra müvekkilin babasına mesaj yoluyla 'Elif leş oldu gitti, eğer şikayetinizi geri çekmezseniz çete üyelerimiz gelip kafanıza sıkacaktır, bilginiz olsun' şeklinde mesaj gelmiştir. Bu mesajla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Suçun ağırlığı ve sebep olduğu ölüm nedeniyle sanığın tutuklu olarak yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Söz alan sanık avukatı ise aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, müvekkilin cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın telefon kayıtlarının incelenmesine, kusur tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmederek sanığın mevcut halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 21 Mayıs'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 19 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki otomobil çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güner, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü Aloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aloğlu, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.