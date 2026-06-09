Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti

Yaşlı Adam Yangında Hayatını Kaybetti
09.06.2026 18:50
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Karşıyaka'da 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Kızı kapıyı kilitledi.

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde kızı M.İ.'nin kapıyı üzerine kilitlediği ileri sürülen Altan Hilkat İnal (96), evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yangın, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi Yalı Bulvarı'ndaki bulunan bir evde meydana geldi. Altan Hilkat İnal'ın yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısını kırarak girdikleri evdeki yangını söndüren itfaiye erleri, İnal'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İnal'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerine ifade veren İnal'ın kızı M.İ.'nin, yaşı gereği babasının yürüme zorluğu çektiğini, evden çıkmaya çalıştığında düşüp, vücudunda kırıklar oluştuğunu ve bu sebepten dolayı da kapıyı kilitlediğini söylediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından İnal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polisin soruşturması da sürüyor.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

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