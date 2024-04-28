Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları Başladı

Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES) başvuruların başladığını, bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

28.04.2024 10:58  Güncelleme: 11:02
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES) başvuruların başladığını, bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaptığı açıklamada 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmayı, yaşlıların ev ortamlarında ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakanlık olarak aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık." ifadelerini kullandı.

PROJE TEKLİFLERİ, 3 HAZİRAN'A KADAR VALİLİKLERE TESLİM EDİLECEK

Göktaş, belediyelerce hazırlanacak projelerin sürelerinin bir yıl olacağını, onaylanan projelerin, belediyeler tarafından uygulanacağını ve denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini ifade etti. Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini, en geç 3 Haziran saat 17.00'ye kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaşlı Destek Programı (YADES) Başvuruları Başladı - Son Dakika

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