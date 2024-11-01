Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 19 gün önce otomobilin çarptığı yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de 14 Ekim'de Ş.N.G. yönetimindeki 06 EE 2611 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki Ayşe Polat, hayatını kaybetti.

Polat'ın cenazesi, Burunsuzlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.